ADÜ Buharkent MYO'da otizm farkındalık etkinliği düzenledi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla uygulama dersi çerçevesinde gittikleri okullarda etkinlik düzenledi.



Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları farkındalık kurdeleleri, otizm hakkında bilgi verilerek Buharkent MYO ile öğrencilerinin okul öncesi uygulama dersi çerçevesinde gittikleri iki anaokulunda dağıtıldı. Öğretim Görevlisi Dr. Salim Kaya, Buharkent MYO olarak toplumsal farkındalık oluşturmada göstermiş oldukları bu duyarlılıklarından dolayı öğrencileri tebrik ettiklerini ve bu gibi örnek davranışların devamını dilediklerini ifade etti.



'Herkes özeldir' mottosuyla özel gereksinime ihtiyacı olan bireylerin yalnızca bir gün değil yılın her günü hatırlanması ve farkında olunması gerektiği vurgulandı.

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