MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 'Avukatlar Günü' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık '5 Nisan Avukatlar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Adalet gücü bağımsız olmayan bir ulusun, devlet olarak bağımsızlığı söz konusu değildir' diyerek ışık tuttuğu, adalet mülkün temelidir ilkesine hayat veren, hak arama ve savunma hakkının gerçekleşmesini sağlama konusunda çaba gösteren, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ve bağımsızlığını temsil eden başta cennet Aydın Kentimizde, teşkilatlarımızda ve tüm Türkiye'de görev yapan bütün avukatlarımızın; 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum."

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