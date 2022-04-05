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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti

İHA

ADÜ'de 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı' gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz’ün açılış konuşmasının ardından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurul Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Tosun’un konuşmalarıyla devam etti. Program çerçevesinde tıpta uzmanlık eğitim alan asistanlara, Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) tanıtımı, tıp etiği, hekimin yasal sorumlulukları, iletişim becerileri, çalışan sağlığı, tıp sağlık hukuku, hastane tanıtımı, hastane enfeksiyon kontrolü ve tıbbi atıklar konularında sunumlar yapıldı.

Katılım belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.

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