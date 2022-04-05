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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başak Koleji, Türkiye Finalleri’ne yükseldi

İHA

Başak Koleji, Türkiye Finalleri’ne yükseldi

Konya’da gerçekleştirilen Voleybol Grup Müsabakalarında grup birincisi olan Özel Başak Koleji Voleybol takımı Türkiye Finalleri’ne katılma hakkı kazandı.

Başak Koleji voleybol takımı, Aydın’dan bir takımı ilk kez Türkiye Finalleri’ne taşıdı. Yarı Finallerde tüm maçları namağlup tamamlayan Başak Koleji Küçük Kızlar Voleybol Takımı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Aydın’a gurur yaşatan takım, Türkiye ilk 8 takımı arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. İzmir, İstanbul, Antalya ve Manisa illerinden takımlarla karşı karşıya gelen takım, Grup Birincisi olarak Yarı Finalleri geride bıraktı.

Genç sporcuları tebrik eden Takım Koçu Ünal Demir, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Uzun yıllardır devam eden sıkı çalışmalarımızın sonucu yarı finalleri geride bıraktık ve şimdi finallerdeyiz. İlk kez Aydın’dan bir takım olarak bu başarıyı yakaladık ve bunu hak etmek için yıllardır hiç yılmadan yoğun bir çalışma temposu içerisindeydik. Final heyecanını tüm takım olarak hissediyoruz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Şampiyon olmak için hem heyecanlıyız hem de önümüzdeki maçlara hazırlıklarımız devam ediyor” diyerek son dört maçlarından galip ayrılmanın ve Türkiye’de ilk 8 takımda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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