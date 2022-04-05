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35 yıllık hayat arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

DHA

35 yıllık hayat arkadaşını pompalı tüfekle vurdu


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Söke İlçesinde Nail Sedan (54), geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanmak isteyen 35 yıllık hayat arkadaşı Esma Sedan'ı (52) pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, Nail Sedan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Çalışlı Mahallesinde meydana geldi. 35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi Nail Sedan ve Esma Sedan iddia göre son zamanlarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga etmeye başladı. Esma Sedan, kısa bir süre önce avukat aracılığıyla boşanma davası açtı. Boşanmak isteyen eşini ikna etmeye çalışan Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Nail Sedan, pompalı tüfekle eşine ateş etti. Esma Sedan vicuduna isabet eden saçmalarla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılırken, eşini yaralayan Nail Sedan ise tüfekle birlikte gözaltına alındı. Nail Sedan jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN
2022-04-05 20:05:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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