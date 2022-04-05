Karısını pompalı tüfekle vurdu

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.



Olay, Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen E. S. ile N.S. çifti henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada N.S. pompalı tüfekle eşi E.S.'ye ateş ederek yaraladı. E.S. kanlar içerisinde yere yığılırken, N.S. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan aramada N.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hastane tedavi altına alınan E.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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