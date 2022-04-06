Köşk polisinden öğrencilere hediye

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Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Haftası çerçevesinde ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

Türk polis teşkilatının 177’inci kuruluş yıldönümü çerçevesinde Çiftlik Anaokulu’nu ziyaret eden Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri ziyaret etti. Miniklere çeşitli hediyeler veren ekipler, aynı zamanda polisin önemine dair kısa bilgiler verdi.

Hediyelerini alan minik öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, polislere teşekkür etti.

Minik öğrencilere kendileri için tehlikeli olabilecek davranışlar ve bu tür durumlarla karşılaştıklarında polisten nasıl yardım isteyeceklerini anlatan polisler, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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