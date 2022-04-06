Aydın’da Mart ayında 281 sürücü, 1313 araç trafikten men edildi

Aydın’da Mart ayı içerisinde yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 281 sürücü ve 1313 araç trafikten men edilirken, 454 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Mart ayı içerisinde toplam 187 bin 416 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 20 bin 430 araca 13 milyon 751 bin 339 TL para cezası tatbik edilmiştir. Mart ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 281 sürücü ve 1313 araç trafikten men edilmiş, 454 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 Mart ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 239 maddi hasarlı, 288 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 529 trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalarda toplam 394 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.