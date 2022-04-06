Aydın’da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen can Salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG302) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüğüne gönderildi.

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