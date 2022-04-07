Didim’de kaybolan engelli şahıs Marmaris’te ölü olarak bulundu

Ailesi ile Didim’de yaşayan 45 yaşındaki engelli şahıs Mahmut K. Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ablası ile birlikte Didim’de yaşayan spastik engelli Mahmut K. 4 gün önce Marmaris’e gelerek en son ablası ile görüştü. O günden bu yana haber alamayan ablası Dilek K. kardeşinin kayıp olduğu ihbarında bulunarak Marmaris’te olabileceği bilgisini verdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gelen kayıp ihbarı üzerine şahsın konakladığı apart otelde yapılan tahkikat sonucu 45 yaşındaki engelli şahıs otel odasında ölü olarak bulundu. Şahsın cenazesi kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmek üzere Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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