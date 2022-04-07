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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencilerine ADÜ ve KÖŞK MYO tanıtıldı

İHA

Lise öğrencilerine ADÜ ve KÖŞK MYO tanıtıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından lise öğrencilerine yönelik tanıtım semineri gerçekleşti.

Seminere Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ile Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı 11 ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Seminerde, öğrencilere ADÜ ve Köşk Meslek Yüksekokulu bölüm ve imkanları hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından Köşk MYO ile meslek okulları arasında eğitim ve öğretimde iş birliği adına protokol imzalanması konusunda görüşmeler yapıldı.

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