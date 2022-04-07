Efeler Belediyesi'nden çocuklara ara tatili hediyesi

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 'Nasreddin Hoca ve Çocuklar' isimli oyunu, okulların ikinci dönem ara tatilinde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçmesine öncülük ettiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin hazırladığı 'Nasreddin Hoca ve Çocuklar' isimli müzikli çocuk oyunu, Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde 14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14.00 ve 16.00’da iki seans halinde sahnelenecek. Serkan Fırtına’nın yazıp yönettiği çocuk oyununun ücretsiz biletleri, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ile Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

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