Ülken, TOGG'un direksiyonuna geçti

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Gebze'deki toplantısına katılan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, TOGG’a binerek otomobilde incelemelerde bulundu.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Nisan ayı yönetim kurulu toplantısı Gebze'de gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetiminde yer alan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken TOGG'un direksiyonuna geçerek objektiflere poz verdi. Otomobil içerisinde incelemelerde bulunan Ülken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOBB Yönetim Kurulu toplantımızı TOGG’un Gebze’deki merkezinde gerçekleştirdik. TOGG'un CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş Gemlik tesisimizdeki çalışmalar ve seri üretime geçiş hazırlıklarımız hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.