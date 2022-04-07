Aydın BŞB filede Play-Off sınavında

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 12 galibiyet, 14 mağlubiyet ve topladığı 37 puanla 7'nci sırada tamamlayıp Play-Off'ta 5-8 etabına kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 47 puanla 6'ncı sırayı elde eden rakibi PTT'yle eşleşmenin ilk sınavına çıkacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Aydın BŞB, rakibine 11 Nisan Pazartesi günü de Ankara'da konuk olacak. Seride eşitlik halinde gerekirse üçüncü maç da Başkent'te oynanacak. Seriyi geçecek taraf Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-04-07 11:21:51



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