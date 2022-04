Aydın Valisi Aksoy'un 'Sağlık Haftası' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, her yıl 713 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Sağlık Haftası' dolayısıyla mesaj yayımladı.



Sağlığın her birey kadar huzurlu ve mutlu bir toplum için de önemli olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan, her yıl 'Dünya Sağlık Günü' olarak, 713 Nisan tarihleri arası ise 'Sağlık Haftası' olarak kutlanmaktadır. Her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir hak olan sağlık, ayrı ayrı her bir insan için önemli olduğu kadar, huzurlu ve mutlu bir toplum için de son derece önemlidir. Ancak bireyleri sağlıklı olan toplumlar gelişim gösterebilmektedirler. Bu sebeple, bir ülke için sağlık hizmetlerinde ulaşılan nokta, o ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkemizin sağlık hizmetlerinin sunulmasında ulaşmış olduğu seviye de bu açıdan sevindirici ve gurur vericidir" dedi.



"Küresel sağlık bilinci oluşturulması ve sağlık çalışanları ile dayanışmayı amaçlayan bu özel gün ve ardından gelen hafta, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla, çok farklı bir anlam kazanmıştır" diyen Aksoy, "Çin’de çıktığı günden bu yana, dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de hayatımızın her anını etkileyen Covid19 salgını sürecinde; doktorundan hemşiresine, sağlık memurundan, ambulans ve acil bakım teknikerlerine kadar her bir sağlık çalışanı, büyük bir özveri ile mesleğini icra etmenin gayreti içerisindedirler. Bu süreçte bizlerin sağlık çalışanlarına verebileceğimiz en büyük destek alınan kararlara uymak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum düzeyde dikkat etmemiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde; sağlığımız için büyük emekler veren başta sağlık çalışanları olmak üzere toplum sağlığına destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Korona virüs salgını ile mücadele ederken, virüse yakalanarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, bütün sağlık çalışanlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü ve Sağlık Haftası'nı kutluyor, Aydınlı hemşehrilerime sağlıklı ve mutlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

