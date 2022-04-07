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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör fotoğrafçılar belgesel yapımında video ve ses eğitimi aldı

İHA

Amatör fotoğrafçılar belgesel yapımında video ve ses eğitimi aldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 16 yıl önce dernekleşen amatör fotoğrafçılar Belgesel Yapımında Video ve Ses eğitimi aldı. Eğitimin ardından da ilk iş olarak Aydın'ın en önemli ürünleri arasında yer alan İncir belgeseli çekimleri için start verildi.

Nazilli’de 2006 yılında iki ayrı grubun dernekleşmeye çalışırken, birbirlerinden tesadüfen haberdar olması ve birleşme kararı alarak, 15 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kurulan Nazilli Fotoğraf Amatörleri ve Plastik Sanatlar Derneği (NAFOD), her geçen gün artan projelerine bir yenisini daha ekledi. Dernek üyeleri hem kendilerini hem de çevrelerinde bulunan fotoğraf sanatına meraklı olanlara destek olmak amacıyla eğitim ve proje çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bölgenin kültürel, ekonomik ve sanatsal değerlerini tanıtmada önemli bir misyon üslenen dernek üyeleri, bölgenin en önemli tarımsa ürünleri arasında ilk sırada yer alan İncir için tüm yıla yayılacak bir belgesel hazırlığına başladı. İlk etapta belgesel yapımında en önemli unsurlar olan video ve ses konularında eğitime başlayan üyeler, kendilerinin yanısıra meraklılarında eğitimine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede Dernek Başkan Yardımcısı Kamil Okyay tarafından dernek üyelerine ve üye harici eğitim almak isteyenlere ücretsiz olarak ‘Belgesel Yapımında Video ve Ses’ adı altında eğitim verdi. Aynı zamanda Bilgisayar Mühendisi olan ve uzun yıllar amatör fotoğrafçılıkla birlikte prodüksiyon işlerinde elde ettiği bilgileri paylaşan Okyay, edindiği önemli bilgi ve tecrübelerini slayt eşliğinde sundu.

“Belgeselde ses ve video ile ilgili temel bilgiler aldık”
NAFOD’un fotoğraf sanatı alanında Nazilli’yi bölgesel ve ulusal alanda ve nihayetinde Uluslararası platformda temsil etmek ve üyeleriyle birlikte gerekli çalışmaları yapma amacı güttüğünü ifade eden Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu (TFSF) NAFOD Delegesi Dr.M.Turhan Keskin: “Bugün eğitimlerimizde ses ve video ile ilgili temel bilgiler aldık. Sesin anatomisini ve diğer özellikleri ile birlikte dijital sesin yapısı, mikrofon türleri, kayıt ortamı düzenlemesi, post prodüksiyon, dijital video temel bilgilendirme, DSLR ile video kaydı, görüntünün işlenmesi ve ses miksajını öğrendik. NAFOD, 5 Ekim 2006 tarihinde, iki ayrı grubun dernekleşmeye çalışırken, birbirlerinden tesadüfen haberdar olması ve birleşme kararı alarak, 15 fotoğraf sevdalısı kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bugüne kadar da hem kendimiz hem de bu sanata gönül verenlere temel eğitimler vermekteyiz. Eğitimlerin ardından projelerle birlikte öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

“İncirin bir yıllık serüvenini belgesel tadında işleyeceğiz”
Nazilli Fotoğraf Amatörleri ve Plastik Sanatlar Derneği (NAFOD) Başkan Yardımcısı Kamil Okyay, Fotoğrafa ve sanata gönül vermiş herkese eğitim verdiklerini de ifade ederek: “Gelişen teknoloji ile birlikte artık sadece fotoğraf değil akışkan görüntünün ve sesinde önemli olduğu çağlara geldik. Her platformda sıklıkla hareketli görüntüleri de tüketiyoruz. Biz de dernek olarak buna kayıtsız kalamazdık. Fotoğrafın yanında video eğitimleri de vermeye başladık. Bugün yaptığımız eğitimde de ses ve görüntünün temellerini anlattık. Basitten ileri seviyeye doğru ilerleyeceğiz. Bugünkü eğitim amacımız derneğimizin projelerinin altyapısını sağlamaktı. Üyelerimiz zaten bölgemizdeki değerlerimizi fotoğraflamaya devam etmekteydi. Biz de bunu bir adım daha ileri taşıyarak en önemli tarımsal ürünümüz olan incirin bir yıllık serüvenini belgesel tadında işleyerek özellikle ailelerin yaşantılarını kayıt altına alacağız” dedi.

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