Söke’de Uyuşturucu ile mücadele çalıştayı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’de Uyuşturucu ile mücadele çalıştayı yapıldı

İHA

Söke’de Uyuşturucu ile mücadele çalıştayı yapıldı

Söke'de Uyuşturucu ile mücadele konusunda “Ben Olsaydım” temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

İlçe Kaymakamlığı himayesinde Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalıştay Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür salonunda yapıldı. Çalıştaya İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy başta olmak üzere daire müdürleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Uyuşturucu ile mücadele konulu çalıştayın açılış konuşmasını Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy yaptı. Dr. Gürsoy; “Madde kullanımı ve bunların bağımlılık durumları dünyanın gelişmiş yada gelişmekte olan birçok ülkesinin önemli bir toplumsal, ekonomik sorunu haline geldi. Araştırmalar ülkemizde madde kullanım yaygınlığının giderek arttığını gösteriyor. Madde kullanımında en yüksek risk grubu 1225 yaş arası gençlerimizdir. 20182023 yılları arası uyuşturucu ile mücadele ulusal strateji eylem planı yürürlüğe girmiştir. Bu süreç içinde kurumların yapması gereken faaliyetler belirlenmiştir. Biz de bu toplantıda ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarım mücadele ile ilgili yapması gerekenleri ve çözüm önerilerini değerlendireceğiz” dedi. Dr. Esma Gürsoy; mücadelenin sadece uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığına yönelik değil, tütün, alkol, davranış, internet, sosyal medyada oyun ile kumar gibi bağımlılıkları da kapsadığını söyledi.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından Söke’de yürütülen çalışmalar çerçevesinde hazırlanan sunumun yapıldığı toplantıda geniş bilgiler verildi. Birimin sosyal çalışmacıları İpek Kavas ve İpek Özgen tarafından hazırlanan sunumda Söke’nin uyuşturucu konusunda risk haritası aktarılırken; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma başta olmak üzere çok sayıda kurumdan elde edilen veriler ile sorun ve çözüm önerilerine yönelik notlar yer aldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün uyuşturucu ve madde kullanımına yönelik tespit ettiği başlıca sorun Söke’de ve Aydın ili genelinde madde bağımlılığı ile ilgili yataklı tedavi kurumunun olmaması olarak dikkat çekti. Ayrıca madde bağımlılığı tedavi sürecinde vasi kararı, bağımlının tedaviye rızası gibi süreçlerin çeşitli zorluklara neden olabildiği belirtildi. Kuşadası’nda AMATEM servisinin aktif hasta kabulü yapmaması, Aydın Devlet Hastanesi AMATEM Polikliniğinin ise ayaktan hizmet vermesinin Aydın ilinde sorun olarak görüldüğü ifade edildi. Diğer taraftan madde bağımlılarının tedavisi için il dışındaki merkezlerin doluluk oranlarının fazla olması nedeniyle randevu tarih sürecinin en az iki ay ve daha uzun süre olması ise tedavi de yaşanan bir başka önemli sorun olarak göze çarptı.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi’nden Sosyal Çalışmacı İpek Kavas tarafından yapılan sunumun ardından toplantı, katılımcıların görüşlerinin alınması ile devam etti.

Toplantıda Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Söke Jandarma Komutanlığının slaytları gösterilerek, Söke'nin uyuşturucu risk haritası anlatıldı. Ardından toplantı soru cevap şeklinde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amatör fotoğrafçılar belgesel yapımında video ve ses eğitimi aldı
YEREL HABERLER Amatör fotoğrafçılar belgesel yapımında video ve ses ...
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden minik öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden minik öğrencilere ...
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli ...
Aydın Valisi Aksoy'un 'Sağlık Haftası' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy'un 'Sağlık Haftası' mesajı
Aydın BŞB filede Play-Off sınavında
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede Play-Off sınavında
ADÜ lise öğrencileri ile buluştu
YEREL HABERLER ADÜ lise öğrencileri ile buluştu
Ülken, TOGG'un direksiyonuna geçti
YEREL HABERLER Ülken, TOGG'un direksiyonuna geçti
Söke TARİŞ dünyaca ünlü markanın temsilcilerini ağırladı
YEREL HABERLER Söke TARİŞ dünyaca ünlü markanın temsilcilerini ...
Efeler Belediyesi'nden çocuklara ara tatili hediyesi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nden çocuklara ara tatili hediyesi
Lise öğrencilerine ADÜ ve KÖŞK MYO tanıtıldı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine ADÜ ve KÖŞK MYO tanıtıldı
ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İl Göç İdaresi personeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İl ...
ADÜ Rektörü Aldemir, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, gençlerle bir araya geldi
Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı
YEREL HABERLER Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık ...
Aydın Valisi Aksoy'un Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy'un Türk Polis Teşkilatı’nın 177. ...
Didim’de kaybolan engelli şahıs Marmaris’te ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Didim’de kaybolan engelli şahıs Marmaris’te ölü ...
Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti
Başkan Günel, “Yaptığımız planlamanın alkışlanması gerekiyor”
YEREL HABERLER Başkan Günel, “Yaptığımız planlamanın alkışlanması ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına ...
Karacasu'da Roma dönemine ait 'küvet' ele geçirildi
YEREL HABERLER Karacasu'da Roma dönemine ait 'küvet' ele geçirildi
Bir ay içinde dört hırsızlık olayına karışan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Bir ay içinde dört hırsızlık olayına karışan hırsız ...
Aydın’da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yangın müstakil evi kullanılmaz hale getirdi
YEREL HABERLER Yangın müstakil evi kullanılmaz hale getirdi
Didim’de iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Didim’de iki katlı evin terasında çıkan yangın ...
Eşi tarafından öldürülen Esma'nın tabutu kadınların omzunda taşındı
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen Esma'nın tabutu kadınların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.