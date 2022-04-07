2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı (2)

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Aydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen trans bireylerden D.C.L. tutuklanırken, U.Ö. ve V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-04-07 16:55:59



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