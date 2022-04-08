Söke'de ev yangını korkuttu

Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Şentürk Sokaktaki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Gülcan Dede'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Vatandaşlara, 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalelerini yaptı.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

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