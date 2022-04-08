Geleceğin bilim insanlarına Kuşadası ev sahipliği yapacak

Ege Üniversitesi Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA EGE) öğrenci topluluğu heyeti, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de eşlik ettiği ziyarette, Kuşadası'nda düzenlenecek olan 'Geleceğe Dönüş' isimli kongrenin detayları ele alındı.



Avrupa'da tıp eğitiminde kalitenin yükseltilmesi amacıyla kurulan Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nin (EMSA) Ege Üniversitesi'nde faaliyet gösteren öğrenci topluluğunun 'Geleceğe Dönüş' isimli kongresi, Kuşadası Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi katkılarıyla Kuşadası'nda gerçekleştirilecek. 1416 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek kongreye Türkiye'nin çeşitli üniversitelerindeki tıp fakültelerinde öğrenim gören yaklaşık 300 öğrenci katılacak. Alanında uzman akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını öğrencilerle paylaşacağı kongrede tıp bilimindeki yeni gelişmeler masaya yatırılacak.



Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın ilk defa ev sahipliği yapacağı kongre öncesi, EMSA EGE öğrenci topluluğu heyetini makamında misafir etti. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden ve Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten'in de eşlik ettiği ziyarette EMSA EGE Kongre Başkanı Sefa Ayberk Ayaz, EMSA EGE Öğrenci Topluluğu Kurucu Başkanı Alper Buğra Yalçın ile EMSA Ege Üyesi Gökalp Varol, Başkan Ömer Günel'e kongre hakkında bilgi verdi.



Kongrelerini Kuşadası'nda gerçekleştirecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten EMSA EGE Kongre Başkanı Sefa Ayberk Ayaz, "Öncelikle bizlere destek olan başta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olmak üzere Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden ve Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten'e çok teşekkür ederim. Kongremiz Türkiye'de tıp eğitimi alan ve ileride birçok önemli bilimsel çalışma yapacak öğrenci arkadaşlarımız için büyük önem taşıyor" dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Akademik ve bilimsel açıdan böylesine önemli bir kongreye ev sahipliği yapmak bizler için çok önemli. Kuşadası Belediyesi olarak eğitimin ve bilimsel çalışmaların her kademesine olan desteğimiz sürecek. Tıp alanında yetişecek geleceğin bilim insanları ile doktorlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

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