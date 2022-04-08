Başkan Özcan Demirciler’de 200 çocuğun kalbine dokundu

Nazilli Belediyesi ekipleri, Demirciler Mahallesi’nde çok amaçlı sosyal alan düzenlemeleri, modern çocuk oyun parkı ve mini amfi tiyatro yapım çalışmaları tamamladı.



Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Demirciler Mahallesi’nde çok amaçlı sosyal alan ve yol düzenlemeleri ile ortaokul bölgesine modern çocuk oyun parkı ve mini amfi tiyatro yapım çalışmalarını tamamladı. İlk olarak sosyal alan çevresinde istinat duvarı ile güçlendirme yapan ekipler, cemiyetlerde kullanılmak üzere mutfak alanı inşa etti. Sosyal alanın peyzaj düzenlemeleri ve aydınlatmaları ile eş zamanlı olarak yolların bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Demirciler Ortaokulu’nda ise modern çocuk oyun parkı kurularak öğrencilerin kültürel ve sosyal yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla mini amfi tiyatro inşa edildi.



Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür den Mahalle Muhtarı Mesut Arı, “Sosyal tesislerimizde bizlere çok büyük katkıda bulunan ve güzelleştirilmesinde destek veren belediyemize teşekkür ediyoruz. İstinat duvarlarımız, demir korkuluklarımız, peyzaj çalışmalarımız ivedilikle yapıldı. Işıklandırılması, kilit parke taşlarının döşenmesi belediye ekiplerince yapıldı. Sosyal tesisimizin ardından Demirciler Ortaokulumuzun eksikleri tamamlandı. Yaptığı çalışmalarla çocuklarımızın kalbine dokunan ve onları sevince boğan başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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