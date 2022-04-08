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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti

İHA

Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 17 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla onkoloji hastalarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 17 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan ile birlikte Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi ve Onkoloji Servisi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Aksoy, hasta ve yakınlarıyla sohbet ederek verilen sağlık hizmetleri ve hastaların tedavi süreciyle ilgili hastane başhekiminden bilgi aldı.

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