İl Sağlık Müdürlüğü'nden “duyarlılık” çağrısı

Aydın’da son 3 ayda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan 116 bin 983 kişi hastane randevusuna gitmedi.



Aydın’da her 4 kişiden 1’i randevusuna gitmezken, konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü duyarlılık çağrısında bulundu. Randevuya gitmeyen vatandaşlar dolayısıyla birçok hastanın mağdur olduğu belirtilirken, son 3 ayda randevusuna gitmeyen vatandaşlar dolayısıyla 117 vatandaş muayene edilemedi.



Aydın’da son 3 ayda 1 milyon 438 bin 936 kişi muayene olurken 470 bin 744 kişi Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu aldı. Randevu alan vatandaşlardan ise 116 bin 983 kişi randevusuna gitmedi.

Randevuya gelmeyen hastalar olmasaydı 117 kişinin daha muayene edilebileceğine dikkat çekilirken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlara duyarlı olmaya davet edilirken “Aydın’da her 4 kişiden 1’i randevusuna gelmedi. Gidemeyeceğiniz için iptal ettiğiniz her randevu bir başka hastamız için muayene hakkı demek. Sadece 1 dakikanızı ayırarak, bir kişiye daha tedavi şansı tanıyabilirsiniz. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.



Diğer vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Alo 182, mhrs.gov.tr ve MHRS uygulaması üzerinden randevunun gidilmemesi durumunda iptal edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

