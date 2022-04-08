Aydın’da Roman Orkestrası için düğmeye basıldı

Aydın’da Roman Orkestrası için düğmeye basılırken, verilecek eğitimlerin ardından 15 Roman çocuk antik kentler başta olmak üzere çeşitli organizasyonlarda konser verecek.

Önemli kültür şehirlerinden olan Aydın’da, Roman Orkestrası kurulması için düğmeye basıldı. Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 15 Roman çocuğa klarnet, davul ve darbuka eğitimi verilecek. Yaklaşık 5 ay sürecek eğitimin sonunda Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinesinde kurulacak olan orkestra, açık hava müzesi konumundaki Aydın’ın antik kentlerinde ve çeşitli organizasyonlarda sahne alacak.

Halk arasında gırnata olarak bilinen klarnet ile başlayan eğitimin açılış töreninde konuşan Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Prof. Dr. Umut Tuncer, Romanların Türkiye’nin en renkli kültür unsurları olduğunu belirterek “Bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü ve bilindiği üzere Romanlar kültürümüzün en renkli kültür unsurlarından biri. O rengin içindeki belki de en önemli malzeme ise kuşkusuz müzik. Toplam 15 Roman evladımıza klarnet, davul ve darbuka eğitimi vereceğiz. Toplam 5 ay sürecek eğitimlerimizi bir konser ile finallendirmeyi planladığımız bir etkinliği başlatmış olduk. Eğitim sonunda antik kentlerde çeşitli organizasyonların içinde harika konserlerle konum alacağımız bir Roman Orkestrası oluşturmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bugün bu işin startını vermenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz” dedi.

Aydın’ın Germencik ilçesinden gelerek eğitimlere katılan 15 Roman çocuk mutluluklarını ifade ederken, eğitimler zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu. En iyi müzisyenlerin Romanlardan çıktığını ifade eden Germencik Yenimahalle Muhtarı Müslüm Yaburga ise, “8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde böyle bir etkinlikle karşı karşıya kaldığımız için öncelikle Valimiz ve İl Kültür Turizm Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Günün anlam ve önemini taşıyan bir açılış oldu. Germencik’te böyle etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz. Çocuklarımız daha öncesinden de müziğe yatkın. Müzik kulağı olan çocuklarımız. Bizim mahallemizde, düğünlerde genelde bu şekilde müzikle karşılaşılır. Biliyorsunuz dünyada ve Türkiye’de en iyi müzisyenler Romanlardan çıkıyor. Bu çocuklarımızın altyapısı var. Bu şekilde derslerle de daha ileriye gitmeyi planlıyoruz” dedi.

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