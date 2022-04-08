Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - PTT: 3

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Sultanlar Ligi'nin Playoff 5/8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşı karşıya geldiği PTT'ye 31 mağlup oldu.



Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

PTT: Helene, Simay, İlayda, Ece, Bahar, Semra, Kavas, Merve, Çağla, Amanda, Emiliya, Ceren Nur, Sıla

Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu

Setler: 2325, 2516, 2325, 1425

Süre: 110 dk. (32, 25, 29, 24)

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