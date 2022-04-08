Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - PTT: 3

Sultanlar Ligi'nin Playoff 5/8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşı karşıya geldiği PTT'ye 31 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
PTT: Helene, Simay, İlayda, Ece, Bahar, Semra, Kavas, Merve, Çağla, Amanda, Emiliya, Ceren Nur, Sıla
Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu
Setler: 2325, 2516, 2325, 1425
Süre: 110 dk. (32, 25, 29, 24)
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