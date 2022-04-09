Kuşadası’nda Nisan ayında deniz keyfi

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girip, sahilde dolaştı.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda hava sıcaklığının 22 derece olmasını ve hafta sonunu değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu. Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'na gelen bazı vatandaşlar sahilde yürüyüp güneşlenmeyi tercih etti. İlçe de konaklayan turistler ile bazı Kuşadalılar da denizin tadını çıkardı. Hafta sonunda Kuşadası'nda hava sıcaklıklarının 24 ila 26 derece civarında olması bekleniyor.

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