Söke’de Polis Atatürk Anıtı’na çelenk sundu

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Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıldönümü nedeniyle Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli başta olmak üzere Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü mensubu büro amirleri ve polislerin katıldığı tören Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Emniyet Müdürü Fatih Demiralp’in çelenk sunumu sonrası tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

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