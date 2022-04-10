Aydın BŞB rövanşa çıkıyor

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7'nci sırada tamamlayıp Play-Off'ta 5-8 etabına kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın rakibi PTT ile serinin ikinci maçında karşılaşacak. Cuma günü ev sahibi olduğu ilk maçı 3-1 kaybeden Aydın temsilcisi, PTT'ye rövanşta Ankara'da konuk olup seriyi uzatmaya çalışacak. Başkent Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Seriyi geçen taraf sonraki turda Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-04-10 11:45:00



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