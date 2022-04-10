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Milli Park’ta yangın tehdidine karşı ortak bildiri Sivil toplum örgütleri Milli Park'ta mangal yakılmasına karşı olduklarını belirttiler

İHA

Milli Park’ta yangın tehdidine karşı ortak bildiri Sivil toplum örgütleri Milli Park'ta mangal yakılmasına karşı olduklarını belirttiler

Yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın orman yangınına kurban edilmemesi amacıyla bir araya gelen meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileri, Milli Park’ta yangın tehdidine karşı ortak bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride Milli Park'ta yangın riskine karşı işletmeci kurum dahil hiç kimsenin mangal yakmamasını istediler. Dilek Yarımadası Milli Parklar Müdürlüğü ve yetkili firma, yangın tehdidine karşı her türlü önlemin alındığına ve anlatılanların aksine sadece ilgili firmaya ait bir adet mangalın yakılacağını belirtti.
Türkiye’de eşsiz özelliklere sahip olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yangın tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla bir araya gelen meslek odaları, STK temsilcileri ve muhtarlar ortak bir bildiri yayınladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınlarının ardından, yeni turizm sezonu öncesinde tedbirlerin alınmasının talep edildiği bildiride milli park içerisindeki işletmelerce kontrollü mangal hizmetinin sunulmasına tepki gösterildi.
Batı Anadolu’da gerek bitki çeşitliliği gerekse yaban hayatının son sığınağı olma özelliği olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’yla ilgili çıkan haberler üzerine sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve mahalle muhtarları tarafından bir toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantının ardından katılımcılar ortak bir bildiri yayınlayarak, milli parkın yangın tehdidine karşı korunması gerektiğine dikkat çekti.
Tüm katılımcıların imzasıyla yayınlanan ortak bildiride “Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Samsun Dağları’ndan batıya denize ulaşan bir yarımada ve güneyde delta oluşumuyla Türkiye’de ve dünyada özel öneme sahip bir doğa alanıdır. Geçtiğimiz yıl ülkemizin hemen tüm kıyılarında meydana gelen orman yangınlarından, Kuşadası Kaymakamlığı, Milli Park Müdürlüğü ve ilgili kurumlar işbirliğiyle alınan radikal önlemler sonucu kendini koruyabilen yegane doğal alanımızdır. İnternet gazetelerinde yayınlanan haberlere göre 'Geçen sene ihale edilen büfe ve restoran işletmelerinde vatandaşların kendi getirdikleri mangalı yakabilmeleri için kontrollü bir mangal hizmetinin sunulması planlanıyor' denmektedir. Yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir Milli Park'ta ateş yakılması yasaklanmış, mangal ve tüp benzeri ateşli aletler kullandırılmamaktadır. Bunun amacı Milli Parkın orman yangınlarına karşı gerekli önlemleri alarak doğal yapısının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Çıkan haberlere göre, Milli Park ziyaret saatleri 08.00 ile 18.30 arası belirlenmişken, yeni düşünülen uygulamayla akşam yemeklerini park içerisinde yemek isteyen vatandaşlara saat 24.00’e kadar yemek hizmetinin verileceği belirtilmektedir. Milli Park, Uzun Devreli Gelişim Planı (UDGP) çerçevesinde belirli kurallarla yönetilen önemli hassasiyetleri olan bir yer olması dolayısıyla, risk oluşturacak faaliyetlere kesinlikle izin verilmemelidir” ifadelerine yer verildi.
“Mutlaka düşünülmelidir”
Yaban hayatının özellikle gece hareketlendiğine dikkat çekilen açıklamanın devamında “Milli Parkta gece yaşamında birçok yaban hayvanının etkileşimde ve hareket halinde bulunduğu bilinmektedir. Ziyaretçi saatleri bittikten sonra yaban hayatı canlandığından, bahse konu olan alanlarda araç gürültüsü, ışık gibi faaliyetlerden kaçınılması gerekir. Milli Parkın en temel görevlerinden biri, gelen ziyaretçilere doğal ve kültürel kaynak değerlerini en iyi şekilde tanıtmak, göstermek ve sürdürebilirliğinin sağlanması için korunmasını teşvik etmektir. Yapılması düşünülen gece uygulaması ve mangal servisi bu tanımlara hiç uymamakta olup, Milli Parkın temel görevleri arasında bulunmamaktadır. Gündüz bile ziyaretçilerin kontrolünde zorluk çekilirken, gece Milli Park içine giren kişilerin ne yapacağı, nasıl bir tehdit oluşturacakları, araç gürültüsü, ışık gibi eylemlerle yaban hayatına rahatsızlık verecekleri, karanlıktan istifade ederek bitki ve insan kaçakçılığı yapıp yapmayacakları ve en önemlisi de ihmal sonucu ya da kötü niyetli kişiler tarafından kasıtlı olarak çıkarılabilecek yangının nasıl büyük felaketlere yol açacağı mutlaka düşünülmelidir” ifadeleri yer aldı.
“Her türlü katkıyı yapmaya hazırız”
Milli Parkın, Aydın’ın, Kuşadası’nın ve Türkiye’nin gururla tüm dünyaya tanıtacağı çok özel bir doğa alanı olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Milli Park, Batı Anadolu’da özellikle yangınlara karşı çok hassas bir bölgede yer almaktadır. Hem mangal hem de gece 24.00’e kadar yapılacak yemek hizmetlerinden, yukarıda belirttiğimiz tehditler nedeniyle bu ve buna benzer uygulamalardan kesinlikle vazgeçilmelidir. Yapılması düşünülen uygulamaların aksine, Milli Park görevlileri tarafından her giren araca mutlaka günübirlik kullanım kuralları ve orman yangınlarıyla ilgili birer broşür dağıtılmalı, güvenlik güçleri tarafından araçlar kontrol edilmeli, tüm koylarda Üniversite ve STK’lar işbirliğiyle doğal alanın tanıtımı, çevrenin kirletilmemesi ve yangın riskine karşı ziyaretçilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılmalıdır. Yangın tehdidine karşı ilk müdahaleyi yapabilecek bir yangın helikopterinin Milli Parkta hazır bulundurulması olması muhtemel yangınların büyümesini önleyecektir. Bahsi geçen sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve Kooperatifler olarak imzalanan bildiride belirttiğimiz endişelerin giderilmesini ilgili kurumlardan talep eder, Milli Park'ın korunması ve tanıtılmasına yönelik her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz” ifadelerine yer verildi.
“En yüksek seviyede hassasiyet içerisindeyiz”
Çoğunluğu Kuşadası merkezli, 19 sivil toplum kuruluşunun Milli Park’taki mangal ve ziyaret saatleri konusundaki ortak bildirisine Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü ve işletmeci firmadan yanıt gecikmedi.
Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Milli Parklar Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bazı sosyal medya kuruluşlarında ve internet medyasında maksadı ve kaynağı belirsiz bazı haberlerin düzeltilmesi ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bu paylaşım zaruri olmuştur. Milli Parkımızda herkesin yanında getirdiği mangalı yakabileceği bir uygulama kesinlikle yasaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi, restoran ve büfe alanlarında bulunan ve işletmeci tarafından sınırlandırılmış alanda görevlisi eşliğinde 1 adet ızgara hizmetiyle ziyaretçilerimiz yanlarında getirdikleri ürünleri pişirebilirler. Yenilenen tüm tesislerimiz etrafında yangın söndürme ve önleme amaçlı Hidrant Hatları ve Su Depoları İşletmeci tarafından tesis edilecektir. Turizm İşletme Belgesi alınması şartıyla sadece 1. koydaki restoran alanında aile olan misafirlerimize dönük rezervasyonlu restoran hizmeti Kuşadası İlçesi Mülki İdaresi tarafından belirlenen genel turizm çalışma saatlerine tabi olabilecektir. Milli Park Müdürlüğü olarak, mevzuat çerçevesinde yapılan tüm faaliyetler 24 saat denetlenmekte ve Milli Parkımızın korunması hususunda en yüksek seviyede hassasiyet içindeyiz” ifadelerine yer verildi.

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