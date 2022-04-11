Sevindikli Mahallesi’nde İlk İftar Buluşması

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Sevindikli Mahallesi sakinleri gurbetteki hemşerileri ile iftarda buluştu. Göç nedeniyle nüfusu her geçen gün azalarak 380’e kadar düşen Sevindikli Mahallesi’nde yeni kurulan derneğin girişimleri ile gurbetteki Sevindikliler iftar yemeğinde bir araya geldi.



Nazilli’ye en yakın mahalleler arsında yer alan ancak göçler nedeniyle son yıllarda nüfusu giderek azalan kırsal Sevindikli Mahallesi halkı tarafından kurulan Sevindikli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SEVİNDER) sayesinde yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Yaklaşık 3 ay önce kuruluşunu tamamlayan dernek yönetimi ilk etkinlik olarak gurbetteki Sevindiklileri de bir araya getiren iftar yemeği düzenledi. Dernek Başkanı Veteriner Hekim Cevdet Dinç ve yönetim kurulu üyelerinin girişimleri ile ilk iftar buluşması gerçekleştirildi. Aynı sofrada ifrat açan yaklaşık bin 500 Sevindikli Mahallesi sakini birlikte dua ederek geleneksel hale getirilecek olan önümüzdeki yıl ki Ramazan Ayının ikinci pazarında gerçekleştirilecek iftar buluşması için birbirlerine söz verdi.



İftar yemeği, Nazilli Belediyesi Belediye eski başkanlarını da bir araya getirdi

Dernek öncülüğünde mahalle sakinlerinin bağışları ile imece usulü kurdukları iftar sofrasında bir araya gelerek iftar açanlar arasında Nazilli Belediyesi Belediye eski başkanlarından Esat Ergüler ve halen görevde olan MHP Aydın İl Başkanı, Nazilli Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Haluk Alacık’ta sofrada yerini aldı. Nazilli Belediyesi Belediye eski başkanlarından Esat Ergüler, Sevindikli Mahallesinde doğup büyüdüğünü ifade ederek nafakasını da bu mahalleden temin ettiğini ve dernek sayesinde gurbetteki Sevindiklilerle de bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu belirtti. MHP Aydın İl Başkanı, Nazilli Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Haluk Alacık’ta konuşmasında dernek yöneticilerine teşekkür ederek, hayırlı bir etkinlik için bir araya gelen herkesin Ramazan Ayını kutladı.



“Gönül sofrası kurduk”

Sevindikli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SEVİNDER) Başkanı Veteriner Hekim Cevdet Dinç, yaptığı konuşmada mahallede ilk kez bir gönül sofrası kurduklarını ifade ederek, “Sevindikli Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz gönül sofrası iftar yemeğimize hoş geldiniz. Derneğimizin kuruluşunu birkaç ay önce tamamlamamıza rağmen çok kısa süre içerisinde organize olup bu iftar programının gerçekleşmesinde emeği olan kurucu dernek yönetimindeki arkadaşlara teşekkür ederim. Bu kalabalığı burada görmek emeklerimizin boşa çıkmadığını ve doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Dernekçilik bir gönül işidir. Atalarımızdan beri gelen birlik beraberlik ve dayanışma tohumlarını yeşerten, sahip olduğumuz kültürel değerlerimizi gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza aktarmak için büyük bir fırsattır. Bizlerin yanında olmak suretiyle maddimanevi destekleri için de herkese teşekkür ederim. Yıllar önce geçim derdi uğruna ülkemizin farklı illerine hatta farklı ülkelere göç eden büyüklerimiz güzide köyümüzü hiçbir zaman unutmadılar. Bizlerde unutmadık, unutmayacağız. Gelişen ve değişen dünyada çocuklarımız kültürümüzü, adetlerimizi unutmaya meyilli olsa da bizlerin görevi kültürümüzü ve adetlerimizi daima onlara aktarmak ve hatırlatmaktır. Onlardan ata topraklarına, evlerine sahip çıkmalarını istiyoruz. İyi günde, kötü günde birbirimize sahip çıkalım, destek olalım” dedi. Başkan Dinç konuşmasının sonunda tüm mahalle sakinlerinden söz alarak geleneksel hale getirecekleri her ramazan ayının ikinci Pazar günü iftar buluşması yapacaklarını ve o gün başka kimseye söz vermemelerini söyledi. Yaklaşık bin 500 kişiyle aynı anda dua ederek iftar açan mahalle sakinleri de birlik ve beraberlik diledi.

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