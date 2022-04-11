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Aydın’ın Karacasu İlçe merkezinden geçen ve adını taşıyan barajı da besleyen Dandalaz Çayı çamur akmaya başladı.

Karacasu ilçe merkezine yaklaşık olarak 4 kilometre mesafede yer alan Dandalaz Vadisi ve Çayı, Büyük Menderes Nehri’nin önemli kollarından birisi. 2300 metre yükseklikteki Akdağ ve 1700 yükseklikteki Karıncalıdağ arasında Güneydoğu Kuzeybatı uzanışlı akarsu olan Dandalaz Çayı, son günlerde çamur akmaya başladı.

Dandalaz Çayı’nın aynı zamanda içme suyu olarak kullanıldığını belirten çevre sakinleri, kirliliğe sebep olacak unsurların önlenmesini istediler.

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