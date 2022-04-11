Zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asılıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından zeytin ağaçlarında hastalık ve zararlıların tespiti için tuzak asım işlemi yapılıyor.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Teknik personellerimiz tarafından zeytinde entegre mücadele çerçevesinde başta zeytinlerde halkalı leke ile Vertisilyum (Verticillium) solgunluk hastalıkları ve zeytin fidan tırtılı ile zeytin güvesi zararlıları olmak üzere diğer hastalık, zararlı, fenolojik gelişim makroskobik olarak kontrol edildi. Zeytin güvesinin çiçek ve meyve neslinin takibi için monitör tuzaklarımız asıldı. Araziplantasyon kontrollerimiz titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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