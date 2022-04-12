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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi sevinci

İHA

Kuşadası Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi sevinci

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Personel A.Ş ile Belediye İş Sendikası arasında sürmekte olan toplu iş görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanmasının ardından imzalanan toplu iş sözleşmesi halaylarla kutlandı. Personel A.Ş işçilerinin toplu iş sözleşmesi sevincine ortak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, emeğin ve emekçilerin yanında olmayı sürdüreceklerinin mesajını verdi.

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Personel A.Ş ile Türkİş’e bağlı Belediyeİş Sendikası arasında 730 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri neticesinde 3 bin 100 TL olan en düşük işçi maaşının 5 bin 435 TL’ye yükseltilmesi çalışanlar arasında sevinçle karşılandı Uzlaşmanın sağlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde bir imza töreni düzenlendi. Törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi yöneticileri katıldı. Törende Personel A.Ş işçileri, ellerinde taşıdıkları “Birlikte Güçlüyüz”, “Anladık ki Yalnız Değiliz” yazılı dövizlerle her zaman kendilerine destek olan iki belediye başkanına teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri günden bu yana Türkiye’de ve dünyada olağanüstü koşulların hâkim olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kuşadası Belediyesi olarak bu koşullara boyun eğmeden sizlerle beraber çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ettik. Sizler bu süreçte gösterdiğiniz emek ve fedakârlık ile gücümüze güç kattınız. 2022 yılına geldiğimizde ise savaş koşullarını aratmayan bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldık. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen sizler için en iyisini yapmaya çalıştık. Ülkemizi saran yangın içinde sizlerin refahını nasıl yükseltebileceğimizin hesabını titizlikle yaptık. Devletin açıkladığı asgari ücretin üzerinde bir ücret vaat ettik. Enflasyonun her geçen gün artması nedeniyle toplu iş görüşmesi süreci uzadı. Tecrübesine, öngörüsüne sonuna kadar güvendiğim, her zaman arkamızda duran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun masasında sendikamızla el sıkıştık ve belediyemizde en düşük işçi maaşı 5 bin 435 TL oldu. Bundan dolayı büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma ve sendika yönetimimize gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu sürece aktif olarak katılan ve desteğini bizlerden esirgemeyen Özlem Başkanımıza ve bugün bizleri yalnız bırakmayan Aydın Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı, uğurlu olsun.”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Personel A.Ş ile Belediye İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek “Allah nazarlardan, kem gözlerden saklasın. Sizler gece demeden, gündüz demeden çalışıyor, bu kent için hizmet üretiyorsunuz. Kuşadası halkı sizlerin çalışmasından çok memnun. Bizler sizlerle güçlüyüz. Kuşadası’na bugüne kadar 302 milyon TL yatırım yapmışız. Ama elbette ki yetmez. Sizinle birlikte bu kente hizmet edeceğimiz daha uzun yıllar var önümüzde. Çok daha iyi şartlarda imzalayacağımız nice nice toplu sözleşmelere” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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