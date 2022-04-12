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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keyf-i Ahşap ve Tezhip Sergisi AKM’de sanatseverleri bekliyor

İHA

Keyf-i Ahşap ve Tezhip Sergisi AKM’de sanatseverleri bekliyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Keyfi Ahşap ve Tezhip Sergisi’ açılışı, ADÜ Rektörü Prof. Dr.Osman Selçuk Aldemir’in katılımıyla Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılışa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Sanatçılar Engin Birsoy ve Varlık Esen, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

ADÜ Personeli Ahşap Sanatçısı Engin Birsoy’un ‘Keyfi Ahşap’ temalı sergisini açan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sanatçının eserlerini yakından inceleyerek, “Ahşap sanatı zor ama ortaya çıkan çalışmaları çok keyifli. Çalışmalar, Aydın’a ve medeniyetimiz dair çok güzel esintiler taşıyor. Personelimizi bu güzel çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum” dedi.

Tezhip Sanatçısı Varlık Esen ve öğrencilerinin çalışmalarından oluşan Tezhip Sergisi açılışını da gerçekleştiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tezhip sanatının sabır ve ustalığın önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Klasik ve genel çalışmaların sonrasında Tezhip sanatçılarının özgün örneklerle bu sanatı icra ettiğini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sergide yer alan özgün seçkileri takdirle izlediklerini ifade etti.

Tezhip Sanatçısı Varlık Esen sergide önemli eserlerin sanatseverleri beklediğini ifade ederek, “Sergiye koyduğumuz eserlerin tamamı üst düzey tezhip sanatının örnekleri olarak sanatseverlerle buluşuyor. Burada öğrencilerimizin yaklaşık 4 yıllık çabalarının sonrasında ortaya koyduğu önemli eserleri sergileyeceğiz. Tezhip sanatı, bezeme sanatı demektir. Burada çok ince işçiliği ve matematiği birleştirerek sabırla eserlerimizi ortaya çıkartıyoruz. Tezhip ve hat sanatının önemli örnekleri bu sergide sanatseverleri bekliyor. Tüm Aydın halkını sergimize davet ediyorum” dedi.
Keyfi Ahşap ve Tezhip Sergisi 1115 Nisan 2022 tarihleri arasında Atatürk Kongre Merkezinde sanatseverleri ağırlayacak.

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