Aydın’da biyoteknik mücadele çalışmaları devam ediyor

Aydın İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, örtüaltı yetiştiriciliğinde zararlı kontrollerine aralıksız devam ederken, alanlardaki biyoteknik mücadelesini de sürdürüyor.



Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, üreticilerin büyük sıkıntılarından olan zararlılar ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Efeler ilçesi Kozalaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren üretici Yıldız Demir’i ziyaret eden Aydın İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, örtüaltı yetiştiriciliği alanlarında inceleme gerçekleştirdi. Domates güvesi, beyaz sinek, çiçek tripsine karşı biyoteknik mücadele yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilirken, ekipler kadın üretici Yıldız Demir’i desteklerinden dolayı teşekkür etti. Üretici Demir’in domates güvesi ile mücadelede çerçevesinde kültürel mücadele tedbirleri arasında yer alan zararlı ve bulaşık yaprakları toplayarak, kimyasal kullanımını azaltarak üretiminde başarı sağladığı belirtildi.



Konu ile ilgili üreticilere çağrıda bulunan Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üreticilerimiz 2022 yılı biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleme dosyalarını ilçe müdürlüklerine teslim edebilirler” ifadeleri yer aldı.

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