AYTO yeni projesi ile Güneydoğu Asya ülkeleri ile işbirliğine gidiyor

Aydın Ticaret Odası tarafından Türkiye ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) işbirliğinde yürütülen Sektörel Diyalog Ortaklığı programına yapılan proje başvurusu başarılı bulunarak onaylandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan ÜLKEN şu ifadelere yer verdi. “ Aydın ticareti ve sanayisinin tanıtımı, ihracatının ve marka değerinin artırılması, uluslararası iş bağlantılarının geliştirilmesi hedefleriyle Odamız hibe kaynaklarını aktif olarak kullanmakta. Birçok başarıya imza atan Odamız bu alanda örnek teşkil edecek bir projeyi daha hayata geçirecek. Bu çerçevede Güneydoğu Asya ülkeleri ile ticaretimize yön verecek yeni projemize başlıyoruz”

ASEAN ile yürütülecek ilk uluslararası hibe projesi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan ÜLKEN, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Türkiye Arasında İş Diyaloğu Platformunun Oluşturulması Projesi’nin Türkiye ile ASEAN arasında sektörel diyalogların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ilk proje olduğunu belirtti. ÜLKEN, “1 Şubat 2022 tarihinde resmen başlayan ve on sekiz ay sürecek olan bu proje, ASEAN ile ticaret heyetleri, ikili iş görüşmeleri (B2B), online dış ticaret portalı kurulması, ülke pazar toplantıları, ticari istihbarat eğitimleri, ASEAN ülkeleri ile ticareti kolaylaştırıcı danışmanlık programları gibi pek çok aktiviteyi içermekte. Projenin sonunda da Türkiye ile ASEAN arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanması hedeflenmekte. Avrupa ve ABD ile olan ticaretini belirli bir seviyeye taşıyan Aydın, bu proje ile Asya Pasifik ülkelerini de mercek altına alacak. Güneydoğu Asya çok hızlı gelişen ve ciddi fırsatlar sunan büyük bir pazar. Bu proje ilimiz ile ASEAN ülkeleri arasında köprüler kurmamızı sağlayacak önemli bir araç olacak” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ASEAN Genel Sekreterliği’nin sözleşme makamı olduğu “ASEAN Ülkeleri ile Türkiye Arasında İş Diyaloğu Platformu Oluşturulması” projesinde Aydın Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ortak kuruluşlar olarak yer alıyor. Ağustos 2023’e kadar devam edecek ve 231 bin dolar bütçesi olan projede sektörel ticari işbirliklerini amaçlayan faaliyetler hayata geçirilecek. Merkezi Jakarta'da bulunan ve 1967 yılında kurulmuş olan ASEAN’a Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam, Filipinler, Myanmar, Brunei, Kamboçya ve Laos ülkeleri üye konumunda. ASEAN ülkelerinin toplam nüfusunun 600 milyon ve gayri safi yurtiçi hasılalarının 3 trilyon dolar olduğu bilinmekte. Birlik, Asya Pasifik ekonomik entegrasyonunda merkezi bir rol oynamakta.

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