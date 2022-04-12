Efeler’de yeni kitap kafe ve hanımevi açılacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın “Marka Kent Efeler” vizyonu için hayata geçirdiği projelerden Kitap Kafelerin 5’incisi ile Hanımevlerinin 3’ünçüsü Cuma günü Umurlu’da hizmete girecek.

Efeler halkına modern yaşam alanları oluşturmaya devam Başkan Atay’ın kadınlar ve gençler için projelendirdiği Kitap Kafe ve Hanımevlerinin sayısı artıyor. Kadınların sosyalleşmek için tercih ettikleri Hanımevlerinin 3’üncüsü ile gençlerin bilgiye erişim adresi haline gelen Kitap Kafelerin 5’incisi Umurlu Mahallesi’nde hizmete girecek. Açılış, 15 Nisan Cuma günü saat 11.30’da Umurlu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Eski Kasaplar Hali adresinde düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Yeni Kitap Kafe ve Hanımevi’nin açılış törenine Efeler halkını davet eden Başkan Atay, “5’inci Kitap Kafe’miz ve 3’üncü Hanımevi’miz için hazırlıklarımızı tamamladık. Cuma günü yapacağımız açılışla bir sözümüzü daha gerçekleştirmiş olacağız. Tüm Efeler halkını açılışa bekliyorum. Gelin bu çifte sevinci hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.

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