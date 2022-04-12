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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aranan şahıs bekçilere takıldı

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Aranan şahıs bekçilere takıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Orta Mahalle 213 sokak üzerinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu. Şahsın yapılan kimlik sorgusunda isminin R.A. olduğu anlaşılırken, yapma suçundan 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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