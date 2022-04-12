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Nazilli’de ev yangını Kiracının kundakladığı iddia edilen ev kullanılmaz hale geldi

İHA

Nazilli’de ev yangını Kiracının kundakladığı iddia edilen ev kullanılmaz hale geldi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre kiracının kundakladığı ev kullanılmaz hale geldi. Evi kundakladığı iddia edilen M.T. ise otogarda polis tarafından yakalandı.
Olay, Yeni Mahalle 502 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı olarak oturduğu evi yaktığı iddia edilen M.T. evden hızla kaçarak uzaklaştı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi H.S.’nin evini kiracısı M. T. yaktığını belirtti. Polis ekipleri elinde bavul olduğunu belirlenen M. T.’yi otogarda yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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