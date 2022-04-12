Büyükşehir’de “Gergin” rapor görüşmesi Büyükşehir 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’de “Gergin” rapor görüşmesi Büyükşehir 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

İHA

Büyükşehir’de “Gergin” rapor görüşmesi Büyükşehir 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 1 yıllık faaliyet raporu muhalefetin “hayır” oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı iki oturumda gerçekleştirildi. Meclis’in ilk oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirilirken, 29 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. İlk oturumda belediyenin encümen ve komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. Encümen üyeliklerine Barış Altıntaş, Ulvi Yıldırımkaraman, Malik Ercan, Kadir Mutlu ve Bülent Sayar seçildi.

Meclis’in ikinci oturumunda ise Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşülürken, oturuma yasa gereği Meclis Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlık etti. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi oldu. Yapılan görüşmelerin ardından mecliste zaman zaman tansiyon yükselirken Aydın Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin “Hayır” oylarına rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı mecliste partilerin grup sözcüleri de söz alarak rapor ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti’li meclis üyesi Neşe Menderes’in Büyükşehir’in 1,5 milyara yakın bütçesi olduğunu ve bu bütçenin yüzde 85’ini Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderildiğini ifade etti.

Meclis üyelerinin konuşmalarının ardından kısa bir konuşma yapan Meclis Başkanvekili Evrim Karakoz; “Önümüzdeki zabıt özetlerinde Türkiye Cumhuriyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Biz de devletin bir kurumuyuz ve bize sadaka vermiyorsunuz. Aydın ilinde yaşayan vatandaşlarımızın vergilerinden toplanan para geliyor. Bu anlamda devletle Aydın Büyükşehir Belediyesi ayrı kavramlarmış gibi sunmanızı da hem eleştiriyorum hem de kızıyorum. Ayrıca bu faaliyetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm çalışanlarımıza, meclis üyelerimize, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde birlik beraberlik içerisinde birbirimize saygıyla hareket edersek daha güzel günlerin geleceğini düşünüyorum” dedi.

Karakoz konuşmasının ardından faaliyet raporunu oylamaya sundu. Muhalefetin “hayır” oyu verdiği rapor oy çokluğu ile kabul edilirken, Karakoz, 14 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Valiliği’nden yazar Ergün Poyraz’a saldırı açıklaması
YEREL HABERLER Aydın Valiliği’nden yazar Ergün Poyraz’a saldırı ...
Metruk evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Metruk evde çıkan yangın korkuttu
Nazilli’de ev yangını Kiracının kundakladığı iddia edilen ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Nazilli’de ev yangını Kiracının kundakladığı iddia ...
Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3)
YEREL HABERLER Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3)
Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (2)
GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi
YEREL HABERLER GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine ...
Aydın'da semt pazarlarının ateşi düştü Pazar fiyatları geçen haftaya göre 10 TL geriledi
YEREL HABERLER Aydın'da semt pazarlarının ateşi düştü Pazar ...
Aranan şahıs bekçilere takıldı
YEREL HABERLER Aranan şahıs bekçilere takıldı
Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı/ Ek fotoğraf
Japonya’dan kazandığını can dostlarına harcıyor
YEREL HABERLER Japonya’dan kazandığını can dostlarına harcıyor
Efeler’de yeni kitap kafe ve hanımevi açılacak
YEREL HABERLER Efeler’de yeni kitap kafe ve hanımevi açılacak
AYTO yeni projesi ile Güneydoğu Asya ülkeleri ile işbirliğine gidiyor
YEREL HABERLER AYTO yeni projesi ile Güneydoğu Asya ülkeleri ile ...
Aydın’ın enginarları hastalıktan korunuyor
YEREL HABERLER Aydın’ın enginarları hastalıktan korunuyor
U-18 Basketbol Kızlar Anadolu Şampiyonası Aydın’da başladı
YEREL HABERLER U-18 Basketbol Kızlar Anadolu Şampiyonası Aydın’da ...
Akbük, turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle karşılayacak
YEREL HABERLER Akbük, turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle ...
Polis Haftası dolayısıyla Bozdoğan’da iftar yemeği düzenlendi
YEREL HABERLER Polis Haftası dolayısıyla Bozdoğan’da iftar yemeği ...
Aydın'da Sarmaşık otu yok satıyor
YEREL HABERLER Aydın'da Sarmaşık otu yok satıyor
Tasavvuf Musikisi Korosu Ramazan Konseri kulakların pasını sildi
YEREL HABERLER Tasavvuf Musikisi Korosu Ramazan Konseri kulakların ...
Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı
YEREL HABERLER Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı
Nazilli’de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor
YEREL HABERLER Nazilli’de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor
Aydın’da biyoteknik mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da biyoteknik mücadele çalışmaları devam ediyor
Keyf-i Ahşap ve Tezhip Sergisi AKM’de sanatseverleri bekliyor
YEREL HABERLER Keyf-i Ahşap ve Tezhip Sergisi AKM’de sanatseverleri ...
ADÜ’de fizyoterapistler beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER ADÜ’de fizyoterapistler beyaz önlüklerini giydi
"Toplumsal Hayatta ve Edebiyatta Erkeklikler" etkinliği gerçekleşti
YEREL HABERLER "Toplumsal Hayatta ve Edebiyatta Erkeklikler" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.