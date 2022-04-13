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Yavru alaca baykuş tedavi altına alındı

İHA

Yavru alaca baykuş tedavi altına alındı

Aydın'da bir vatandaş tarafından bulunan yavru alaca baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aydın'da duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yavru alaca baykuş DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürülen alaca baykuş için tedavi ve rehabilitasyon süreci başlatıldı. Alaca baykuş tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından uçma ve avlanma becerileri geliştikten sonra doğaya salınacak.

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