Büyük Menderes için 4 ilde toplanan 30 bin imza Meclis'e sunuldu



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)'BÜYÜK Menderes Havzası İnisiyatifi´nin oluşturduğu Aydın, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevre derneklerince 'Nehir Kirlenmesin ve Kurumasın' adı altında 8 ay önce başlatılan kampanyada toplanan 30 bin imza, TBMM'ye sunuldu. Ayrıca 4 ilin milletvekillerine TBMM'de Büyük Menderes'teki kirliliğinin önüne geçilmesi için sunum yapıldı.

Menderes Havzası'nda kuraklığın Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın illerinde ve bitişik diğer illerce kirletilmesi nedeniyle 4 kentin çevre derneklerinden oluşan 'Büyük Menderes Havzası İnisiyatifi' 8 ay önce 'Büyük Menderes Nehri Kirlenmesin ve Kurumasın' sloganıyla imza kampanyası başlattı. İlgi gören kampanyada, 30 bin imza toplandı. 'Büyük Menderes Havzası İnisiyatifi' bileşenleri ve çevre illerden katılan milletvekilleri, toplanan imzalar ve oluşturulan 'Yok Olmanın Eşiğinde Büyük Menderes Nehri Raporu' dün TBMM Başkan Vekili Haydar Akar'a teslim edildi. TBMM'de, 4 ilin milletvekillerinin çağrılı olduğu oturumda Dr. Metin Aydın tarafından 'Büyük Menderes Nehri Kirlenmesin ve Kurumasın' konulu sunum gerçekleştirildi.

'YASAL DÜZENLEME YAPILMALI'

'Büyük Menderes Havzası İnisiyatifi' bileşenleri adına toplantının ardından açıklama yapan Germencik Çevre ve Doğa Derneği Basın Sözcüsü Metin Aydın, "Su meta olmaktan çıkarılmalı, temel hak olduğu kabul edilmelidir. Endüstriyel ve kentsel atık suların, jeotermal akışkanların, zirai ilaçların, maden atıklarının, zeytin karasuyunun yaşam alanlarında yarattığı kirlenmeye karşı doğal su kaynakları, havzalar, sulak alanları, nehir ve dereler korunmalı, bunların kendini yenilemesi sağlanmalıdır. İçinde yaşadığımız çevredeki doğal kaynaklara erişimin en doğal temel hak olduğu yasalarca kabul edilmelidir. Herhangi bir ayrımcılık yapmadan güvenli, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı yasalarla güvence altına alınmalıdır. Yaşam alanlarının gasp edilmesi yasalarla engellenmelidir. 'Gıda egemenliği' çerçevesinde tarım arazilerinin maden ve enerji şirketlerinden temizlenerek amacına uygun kullanılması, yörenin yapısına uygun tercihlerin belirlenmesi ve desteklenmesi ekolojik sürdürülebilir yöntemlerle yeterli gıdayı üretme mekanizması hayata geçirilmelidir. Oluşan tüm gelir kayıplarının, zarar ve ziyanın giderilebilmesine imkan verilmesi doğrultusunda TBMM'de bir komisyon oluşturularak, 'Büyük Menderes Nehri'nin Kurtarılması Acil Eylem Planı' adıyla yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm bu başlıkların dikkate alındığı, insanı ve doğayı amaç edinen, suyun en temel hak olduğunu kabul eden kamucu `Su Yasası' acilen çıkarılmalıdır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-04-13 14:41:39



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