Saldırıya uğrayan yazar Poyraz DHA'ya konuştu: Belediyedeki yolsuzlukları hatırlattım akşam da bu olay oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde uğradığı saldırıda darbedilen yazar Ergün Poyraz, yoğun bakımdan çıktıktan sonra DHA'ya açıklamalarda bulundu. Belediyede çok sayıda yolsuzluk olduğunu öne süren Poyraz, "Bunları hatırlattım akşam da bu olay oldu" dedi. Poyraz'ın iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Olaylar aydınlanınca eminim Ergün Bey benden özür dileyecektir" ifadesini kullandı.

Ergenekon davasında 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra tahliye olan yazar Ergün Poyraz, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde bir grup tarafından darbedildi. Saldırganlar kaçarken, tekme ve yumduk darbeleriyle yaralanan Poyraz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında çatlak olan Poyraz, yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. İstanbul plakalı otomobilden yola çıkan polis, gece boyu yaptığı operasyonlarla bir inşaat firmasının sahibi Turan B., kardeşi Zana B. ve şoförü Vural Ç.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi dün gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'750 MİLYONLUK MICIR İHALESİ İÇİN DİLEKÇE VERDİM'

'O KADARLIK MICIRLA BURADAN AYA YOL YAPARSIN'

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, yoğun bakımdan çıkan Ergün Poyraz, Demirören Haber Ajansı muhabirine saldırı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yazar Poyraz, 29 Mart'ta Kuşadası Belediyesi'nin 750 milyonluk TL'lik mıcır ihalesi için bilgi edinme formu verdiğini belirterek, "O kadarlık mıcırla buradan aya yol yaparsınız. İhalenin süresini de 300 gün olarak belirlemişler. Tabi 500 gün geçti ortada yarım kilo mıcır yok. Firmanın mıcır dökmediğini, bu konuda ne yapmak istediklerini sordum. 'Bu firma hiçbir şey yapmamasına rağmen halen neden ihale veriyorsunuz' diye de sordum. Önceki gün yine belediyeye bilgi isteme dilekçesi yolladım.

Firmanın sosyal medyasına girdiğiniz zaman 20 takipçisi var, birisi Ömer Günel. Belediyeye ait 4 milyon harcanan bir tesisi, bu firmaya 900 bin liraya satmışsınız. Bu nasıl alışveriştir? 6 milyonluk başka bir ihale vermişsiniz. Bu ihaleyi verdiğiniz adreste folklor ekibi gözüküyor. Davutlar Mahallesi yolunu 21 milyona ihaleye vermişsiniz ama birkaçı dışında bütün araçlar belediyeye ait. 2021 yılında kitap günleri için 300 bin lira harcandığı faaliyet raporunda var. 'Kitap günlerini ben yaptım' dedim. Güvercin Festivali için 1 milyon 600 bin lira harcanmış. Ama bunu parasını Özlem Çerçioğlu verdi. Sonra, 'Festival için kasadan bir kuruş para çıkmadı' diye açıklama yaptınız. O zaman bu parayı nereye harcadın. 'Dilencilerin şehir dışına çıkarılması için 1 milyon 800 bin lira para harcadık' demişsiniz, 'Bu dilencileri tatile mi yolladınız' dedim. Hawaii'ye tatile yollasan bu kadar para harcanmaz. Güvercin masaya (Belediyede şikayetlerin yapıldığı birim) gelen dilekçelerin ilgili yere ulaştırılması için 2 milyon yazmışlar. İlgili yerler üst katlarda, asansörle çıkıp verecekler.' 2 milyon harcama nereden çıktı' dedim. Bunun dışında birçok yolsuzlukları var. Bunları hatırlattım akşam da bu olay oldu" dedi.

'BELEDİYEYE VERDİĞİM İKİ DİLEKÇE GÖZALTINA ALINAN FİRMA YETKİLİLERİNİN EVİNDE ÇIKTI'

Kuşadası Belediyesi ile ilgili iddialarını sürdüren Poyraz, belediye verdiği iki dilekçenin de gözaltına alınan firma yetkililerinin evinden çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanı yaptığı açıklamada şirket sahibini tanımadığını söylüyor. 15 ihale verdiğin şirket sahibini nasıl tanımazsın? Araç ihale yolsuzluğu çok büyük. İçişleri Bakanlığı'nın el atması lazım. Hele mıcır ihalesine İçişleri Bakanı el atmıyorsa bunda bir iş var. Bu kadar yolsuzluğu duyulan kişiye neden kimse bir şey demiyor. Bana saldıranları daha önce hiç görmedim."

'YARGI SÜRECİ TAMAMLANINCA ERGÜN POYRAZ BENDEN ÖZÜR DİLEYECEK'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise yazar Poyraz'ın iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamasına Ergün Poyraz'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Günel, "Olay gerçekleştiği andan itibaren olayla çok yakında ilgilendim. Haberi duyar duymaz İl Sağlık Müdürümüzü, Poyraz'ın eşini, Emniyet Müdürü'nü aradım. Konuyu yakından takip ettim. Kuşadası'nda bir düzen, huzur yaratmaya çalıştıkça ne yazık ki bazı talihsiz olaylarla muhatap oluyoruz. Düzen sağlamaya çalıştıkça düzeni bozmaya yönelik bu tür olaylar oluyor. Dolayısıyla bu olayı da onlardan biri olarak görüyorum. Üzüldüm. Bizim böyle bir şiddet olayına taraf olmamız mümkün olamaz. Hukukçuyum, avukatım. Yıllarca bunlarla mücadele ettim. Yaşadığı olayın travmasıyla böyle talihsiz bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Olay yargıya intikal etmiştir. Gözaltına alınanlar var. Olaylar aydınlanınca eminim Ergün Bey benden özür dileyecektir. Düzeni bozmak isteyen her zaman birileri olacaktır. Ama biz Kuşadası için, Kuşadalılar için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'BU BANA YAPILAN AÇIK BİR KUMPASTIR'

Başkan Günel, yazar Poyraz'ın 1 yıldır kendisi hakkında çeşitli iddiaları ve iftiraları bulunduğunu ve konuşu savcılığa taşıdığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bunlarla ilgili savcılığa şikayette bulunduk. Avukatım ve hayatım boyunca bu tip işlerle mücadele ettim. Yargının peşinde oldum. Bulunduğum konum itibariyle de bu kentin huzurunu tesis etmeye çalışıyorum. Buradan da tüm emniyet güçlerimize ve yargı mensuplarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bu olayların bir an önce çözülmesini bekliyorum. Bizim bütün ihalelerimiz açık ihale olarak yapılmaktadır. Bahse konu firmayı tanımam. Önceki dönemlerde de belediyemizden iş alan bir firmadır. Kaldı ki bu firma devlet kurumlarından da iş almıştır. Kuşadası Belediyesi her işini hukuka uygun yapmak için en üst seviyede çalışan bir kurumdur. İddia edilen birçok konuda Sayıştay denetiminden kontrollerinden geçmişiz. Bir devlet kurumunun ihalesine girenlerin güvenlik soruşturmasını devletin güvenlik birimleri yapar. İddiası doğrultusunda bizim böyle bir firmayı ihaleye almamız söz konusu olabilir mi? Bunun açıkça amacı ortada. Bu saldırıyı yapan bana zarar vermeye çalışıyor. Bu bana yapılan açık bir kumpastır. Gerekli araştırmaları devlet kurumlarımız yapar gerçekler de ortaya çıkar." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

