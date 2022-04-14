Buharkent’te 71. tapu devri yapıldı

Aydın’ın Buharkent ilçesindeki tapu sorununun Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un girişimleriyle çözüme kavuşmasının ardından, vatandaşlar tapularına kavuşmaya devam ediyor.



Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi’nde yaşanan tapu sorunu, Belediye Başkanı Mehmet Erol’un girişimlerinin ardından çözüme kavuşturuldu. Tapu sorunun ortadan kalkmasının ardından mahalle sakinleri de tapularına bir bir kavuşuyor. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, mahalle sakinlerinin tapularını teslim etti. Buharkentli vatandaşlar tapularına tek tek kavuşurken 71. tapu devri de Adem Özcan’a yapıldı.



Vatandaşların tapularını teslim eden Başkan Erol; “Belediyeye ait olan bu arazilerin tapusunu tek tek vatandaşlarımıza vereceğimizi söylemiştik. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyeti çözeceğimizin sözünü verdik. İki yıldır bu konu üzerinde çalıştık. Bu süreçte gerekli ölçümler yapıldı. Yaklaşık 100 yıllık olan Kızıldere Mahallemizin sorununu çözerek tapuları vatandaşlarımıza tüm hızıyla teslim etmeye devam ediyoruz. Kızıldere Mahallemizde tapu devir işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Kızıldere Mahallemizin yapılan parselasyona göre 71. tapu devri Adem Özcan'a yapılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

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