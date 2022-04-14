Aydın’ın örnek muhtarı mağdur ailenin elektrik sorununu çözdü Elektriğe kavuşan aile erken bayram sevinci yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın örnek muhtarı mağdur ailenin elektrik sorununu çözdü Elektriğe kavuşan aile erken bayram sevinci yaşadı

İHA

Aydın’ın örnek muhtarı mağdur ailenin elektrik sorununu çözdü Elektriğe kavuşan aile erken bayram sevinci yaşadı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan evine elektrik çekilemediği için büyük mağduriyet yaşayan inşaat işçisi Abdullah Tuna, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu’nun girişimleri
sonucunda elektriğe kavuştu. Muhtar Çamoğlu’na teşekkür eden Tuna, evin elektriğe kavuşmasıyla erken bayram sevinci yaşadıklarını söyledi.

Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 10 çocuk babası olan inşaat işçisi Abdullah Tuna’nın (61), yıkılma tehlikesi bulunan mevcut ikamet ettiği evin yerine hayırseverlerin desteğiyle yaptırdığı yeni bina sonunda elektriğe kavuştu. Elektrik çekilememesi nedeniyle 3 yıldır yerleşemedikleri yeni binaya, yıkılma tehlikesine rağmen oturmaya devam ettikleri evden ailece taşınmaya hazırlanan Tuna, erken bayram sevinci yaşadıklarını belirtti. Sorunun çözüme kavuşmasında büyük emek sarf eden Mimar Sinan Mahallesi Muhtar Çamoğlu’na ve ADM Elektrik yetkililerine teşekkür eden Tuna, “12 yıldır yapılaşmanın olduğu bu bölgeye elektrik çekilemiyordu. Yeni yapılan binamız için de biz üç yıldır çalmadık kapı bırakmamıştık, sonunda elektriğe kavuştuk” dedi.

“Muhtarımız sağolsun Hızır gibi yetişti”
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sorunun çözülmesi için aradığı desteğin Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu’ndan geldiğini söyleyen Tuna, “Sorunun çözüme kavuşturulması için çalmadığımız kapımız kalmadı. Kime başvurduysak elimiz boş döndük. Artık evimize elektriğin çekileceği konusunda da ümidimiz kalmamıştı. Mimar Sinan Muhtarımız Gurbet Çamoğlu sağolsun Hızır gibi yetişti. Kendisi sorunumuzu öğrenir öğrenmez hemen devreye girdi ve çözüm sağlanması için ADM ile bizzat iletişime geçti. Yıllardır çözülemeyen sorun, muhtarımızın girişimiyle çok şükür artık çözüldü ve evimize elektrik çekildi. Yıkılma tehlikesi bulunan evde 18 kişi ikamet ediyorduk. Elektriğin çekilmesiyle birlikte derhal yeni eve taşınıyoruz. Süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Muhtarımız Gurbet Çamoğlu’na ve ADM yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Ailemiz evlerinde güle güle otursunlar”
Sosyal yardımlaşma konularında Aydın’da dünden bugüne sağduyulu yaklaşımlarıyla bilinen Muhtar Çamoğlu, eksik evrakların tamamlanmasına ilişkin aileye yardımcı olmasının ardından ADM’ye başvuruda bulunduklarını söylediği açıklamasında, “Resmi yazışmaların ardından ADM soruna hassasiyetle eğildi. 1 ay önce başvuruda bulunduk ve geçtiğimiz gün itibariyle elektrik çekilme işlemi tamamlandı. Ben memuriyet görevindeyken de bir takım sosyal destek amaçlı projelerde de daima yer almaya özen göstermişimdir. Kendimi, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı olmamın yanı sıra Aydın’ın muhtarı olarak da adlandırıyorum. Desteklenmesi gereken insanlarımız için ben mahalle ayrımı da yapmıyorum. Elbette her mahallenin muhtarı birbirinden kıymetlidir ancak ben gerçekten ihtiyaç sahibi olan birine Fizan’da da olsa yetişmek isterim. Keza biz sosyal yardımlaşma anlamında geçmişte Erzurum’a da Siirt’e de dokunduk. Mimar Sinan Mahallesi’nin büyüklüğü ve sevgisini Aydın’a yaymaya çalışıyoruz. Ben bunda sadece bir vesileyim. Ailemizin evine elektrik çekilmesi konusunda da bizlerden desteklerini esirgemeyen ADM yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Ailemiz evlerinde güle güle otursunlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buharkent’te 71. tapu devri yapıldı
YEREL HABERLER Buharkent’te 71. tapu devri yapıldı
Aydın Valisi Aksoy: Müzedeki 80 bin eser incelendi, herhangi bir sorun yok
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy: Müzedeki 80 bin eser incelendi, ...
Saldırıya uğrayan yazar Poyraz DHA'ya konuştu: Belediyedeki yolsuzlukları hatırlattım akşam da bu olay oldu
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan yazar Poyraz DHA'ya konuştu: ...
Polisin operasyonun ardından Aydın Arkeoloji Müzesi'ndeki incelemeler tamamladın Aydın Arkeoloji Müzesi'ndeki 80 bin arkeolojik eserin temiz çıktığı belirtildi
YEREL HABERLER Polisin operasyonun ardından Aydın Arkeoloji ...
Kuşadasıspor - Siirt İl Özel İdaresi Spor: 1-1
YEREL HABERLER Kuşadasıspor - Siirt İl Özel İdaresi Spor: 1-1
Arslanlı Mahallesi’nde yol bakım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Arslanlı Mahallesi’nde yol bakım çalışmaları başladı
Söke Belediyesi son 3 yılda 300 bin metrekare parke yol yaptı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi son 3 yılda 300 bin metrekare parke ...
Efeler Belediyesi, tıp öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, tıp öğrencilerini ağırladı
Büyük Menderes için 4 ilde toplanan 30 bin imza Meclis'e sunuldu
YEREL HABERLER Büyük Menderes için 4 ilde toplanan 30 bin imza ...
Söke’de Koçlar Parkı yenileniyor
YEREL HABERLER Söke’de Koçlar Parkı yenileniyor
Tarihin Las Vegas’ı Alabanda
YEREL HABERLER Tarihin Las Vegas’ı Alabanda
Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Aydın’ın ferahlatan lezzeti için mesai başladı Kar helvasının yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Aydın’ın ferahlatan lezzeti için mesai başladı Kar ...
Didim’de Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Didim’de Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya ...
Başkan Özcan'dan yemek yardımı müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Özcan'dan yemek yardımı müjdesi
Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili karar çıktı
YEREL HABERLER Anne ve oğulun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili ...
Yeşil cipin direksiyonundaki Kaymakam görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Yeşil cipin direksiyonundaki Kaymakam görenleri ...
ADÜ Kadın Basketbol Takımı Süper Lig elemelerine katılmaya hak kazandı
YEREL HABERLER ADÜ Kadın Basketbol Takımı Süper Lig elemelerine ...
Yavru alaca baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yavru alaca baykuş tedavi altına alındı
2 ay önce başkan seçilen Mutafoğlu, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 2 ay önce başkan seçilen Mutafoğlu, hayatını kaybetti
Vali Aksoy, 112 personelleri ile iftarda buluştu
YEREL HABERLER Vali Aksoy, 112 personelleri ile iftarda buluştu
'Kahraman Komşum Projesi' Aydınlı ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER 'Kahraman Komşum Projesi' Aydınlı ihtiyaç sahiplerine ...
Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi
YEREL HABERLER Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi
Belediye başkanlarından Kuşadası’nda birlik ve beraberlik vurgusu
YEREL HABERLER Belediye başkanlarından Kuşadası’nda birlik ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.