Didim Zeytin Festivali için ilk adım atıldı

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zeytin Festivali'nin bu yılki ayağı için ilk toplantı düzenlendi. Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit'in başkanlığında Didim Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Didim Belediyesi adına Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu ve protokol üyeleri katıldı.



89 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalin planlama çalışmalarına yönelik ilk toplantıda fikir alışverişi yapılarak detaylar görüşüldü. Toplantıda, her yıl geleneksel olarak Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleştirilen ve Ege kültürünün tanıtıldığı uluslararası festivale yerli ve yabancı birçok konuk ile konuşmacının da katılmasının beklendiği belirtildi.

