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Başkan Günel, ‘Bu Olaylar Bize Kurulan Bir Kumpastır’

İHA

Başkan Günel, ‘Bu Olaylar Bize Kurulan Bir Kumpastır’

Ergün Poyraz’ın bir yayın organında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında yaptığı suçlamalara Başkan Ömer Günel net cevap verdi. Başkan Ömer Günel “Yargı süreci tamamlanıp, olay aydınlanınca Ergün Bey benden özür dileyecek” dedi.

Başkan Ömer Günel konuyla ilgili ulusal televizyon kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Öncelikle Ergun Poyraz’a geçmiş olsun diliyorum. Olayı gerçekleştiği andan itibaren yakından takip ettim. Haberi duyar duymaz İl Sağlık müdürümüzü, eşini ve Emniyet müdürünü aradım. Biz Kuşadası’nda bir düzen huzur yaratmaya çalıştıkça ne yazık ki bazı talihsiz olaylarla muhatap oluyoruz. Biz düzen sağlamaya çalıştıkça düzeni bozmaya yönelik bu tür olaylar oluyor. Dolayısıyla bu olayı da onlardan biri olarak görüyorum.”

Başkan Ömer Günel sözlerine şu şekilde devam etti; “Olayla ilgili kendisinin açıklamasını bende duydum. Üzüldüm. Bizim böyle bir şiddet olayına taraf olmamız mümkün olamaz. Ben hukukçuyum, avukatım. Yıllarca bunlarla mücadele ettim. Kendisinin yaşadığı olayın travması ile böyle talihsiz bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Olay, yargıya intikal etmiştir. Gözaltına alınan şahıslar var. Olay aydınlanınca eminim Ergün bey benden özür dileyecektir. Her zaman düzeni bozmak isteyen birileri olacaktır. Ama biz Kuşadası için Kuşadalılar için mücadelemize devam edeceğiz. Kendisinin 1 yıldır bize karşı iddiaları ve iftiraları sürekli var. Bunlarla ilgili savcılığa şikayette bulunduk. Ben avukatım. Ben hayatım boyunca bu tip işlerle mücadele ettim. Yargının peşinde oldum. Bulunduğum konum itibariyle de bu kentin huzurunu tesis etmeye çalışıyorum. Buradan da tüm emniyet güçlerimize ve yargı mensuplarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bu olayların bir an önce çözülmesini bekliyorum"

Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim bütün ihalelerimiz açık ihale olarak yapılmaktadır. Bahse konu firmayı tanımam. Önceki dönemlerde de belediyemizden iş alan bir firmadır. Kaldı ki bu firma devlet kurumlarından da iş almıştır. Kuşadası Belediyesi her işini hukuka uygun yapmak için en üst seviyede çalışan bir kurumdur. İddia edilen bir sürü konuda Sayıştay denetiminden ve kontrollerden geçmişiz. Bir devlet kurumunun ihalesine girenlerin güvenlik soruşturmasını, devletin güvenlik birimleri yapar. İddiası doğrultusunda bizim böyle bir firmayı ihaleye almamız söz konusu olabilir mi? Bunun amacı açıkça ortada. Bu saldırıyı yapan bana zarar vermeye çalışıyor. Bu yapılan saldırı bana yapılan açık bir kumpastır. Gerekli araştırmaları devlet kurumlarımıza yapar gerçeklerde ortaya çıkar"

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