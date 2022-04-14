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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Atmaca oldu

İHA

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Atmaca oldu

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız’ın, tarihi eser kaçakçılığı çerçevesinde tutuklanmasının ardından boş kalan müdürlük koltuğunun yeni ismi belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu çerçevesinde yakalanan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız’ın tutuklanmasının ardından müdürlük koltuğu boş kaldı. Müzede yapılan incelemelerin ardından her şey normale dönerken, yeni müze müdürü de belli oldu.

Bandırma Arkeoloji Müzesi Müdürü olarak görev yapan Ali Atmaca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü olarak atandı. Daha önce Çanakkale Troya Müzesi ile birlikte birçok müzenin kurucu müdürü olarak görev yapan 30 yıllık devlet memuru Atmaca, göreve başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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