Başkan Erol, ADÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle iftarda buluştu

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulunda eğitim gören yaklaşık 300 öğrenci ile iftar yemeğinde bir araya geldi.



Başkan Erol, Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu ile birlikte, öğrencilerin masalarını gezerek iftar öncesinde öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. İftar saatine kadar sohbete devam eden Erol, öğrencilere hangi bölümde okuduklarıyla, memleketleri ve dersleriyle ilgili sorular sordu.



Öğrencilerle iftarını açmaktan son derece mutluluk ve huzur duyduğunu belirten Başkan Erol, "Biz de öğrenci olduk. Gurbette oruç tutmanın zorluklarını çok iyi biliyoruz. Hem ailelerinizden ve sevdiklerimizden uzak bir ortamda oruç tutmanın ayrı meşakkatleri var. Hem de bu dönemde öğrencilerimiz yoğun ders ve sınav programının da stresini attılar. Eğitimin her alanında gerek eğitim, gerekse sosyal alanda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Son yıllardaki Buharkent’teki eğitimin başarısını daha ileriye taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçemiz eğitimde marka olmaya devam edecektir" dedi.

Başkan Erol konuşmasının devamında, "Ramazan ayı vesilesiyle şunları da iletmek istiyorum. Kavuştuğumuz Ramazan ayının, tüm Dünya'da yaşanan olumsuzlukların, zulümlerin ve problemlerin çözüldüğü, açlığın, sefaletin ve yoksulluğun son bulduğu bir ay olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyor, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Ramazanı Şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

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