Büyükşehir Belediyesi’nden Didim ve Söke’de yatırım ağı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile gelecek yıllarında ihtiyacını karşılayacak büyük yatırımlara imza atıyor. Bu çerçevede altyapı ağını yenilemek ve güçlendirmek için yeni projeler üreten ASKİ, Didim ve Söke ilçelerinde dev bir projeyi hayata geçirecek. İki ilçedeki projeler için toplam 310 milyon TL yatırım yapılacak ve 128 bin metre uzunluğunda altyapı hattı inşa edilecek.



ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ve İller Bankası temsilcileri, çalışmalara başlamadan önce projede belirlenen noktalarda incelemeler yaptı. Didim ve Söke’de hattın geçtiği noktalar tek tek ziyaret edilerek yapılan proje üzerinde son incelemeler gerçekleştirildi.



54 bin metre uzunluğunda yeni ve güçlü hatlar

192 milyon TL bütçe ile gerçekleştirecek proje çerçevesinde Didim’in Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy Mahalleleri kanalizasyon ana kolektörü, Fevzipaşa ve Denizköy mahalleleri kanalizasyon şebeke projeleri, yükleme odaları, terfi merkezleri ve terfi hattı yapılacak. Dört terfi merkezi ve iki yükleme odası inşa edilecek olan bu projede; kanalizasyon şebeke hattı, terfi merkezi ve iletim hatları için toplam 54 bin metre uzunluğunda bir hat inşa edilecek.



Üç mahallede 74 bin metre uzunluğunda altyapı hattı

Proje’nin 118 milyon TL bütçeyle gerçekleştirilecek Söke bölümünde ise kısmi kanalizasyon şebeke ve kolektör hattı, Savuca ve Yenidoğan Mahalleleri kanalizasyon şebeke hatları ile Sazlı Mahallesi kanalizasyon terfi hattı, terfi merkezleri yapılacak. Üç terfi merkezi inşa edilecek proje; Sazlı, Savuca ve Yenidoğan mahallelerini kapsayan şebeke ve terfi hatları için 74 bin metre uzunluğunda bir hat oluşturulacak.



Başkan Çerçioğlu büyük projelere işlere imza atmaya devam edeceklerini belirtti

Büyük yatırımlarla güçlü bir altyapı ağı oluşturduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim ve Söke’yi kapsayan bu projede olduğu gibi; hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kentin yükselen nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak büyük projelere işlere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

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